سفير مصر بإثيوبيا يهنئ الأهلي

هاني عبد الصبور
حرص أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا على النزول إلى أرضية ملعب ستاد "أديس أبابا" لتهنئة لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني عقب التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقام عبد الخالق بمصافحة الجهاز الفني واللاعبين رفقة إبراهيم الكفراوي رئيس بعثة الأهلي، عقب نهاية اللقاء مباشرة، وقدم لهم التهنئة عقب التأهل للدور المقبل.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدف نظيف، حيث كانت مباراة الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية انتهت لصالح الأهلي 2-0.
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