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"الأسد" يصدر قرارًا بزيادة تعويضات العسكريين

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بشار الأسد
بشار الأسد

وكالات

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سوريا

بشار الأسد

زيادة المرتبات

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين عموما في سوريا وذلك بنسبة 8% من الراتب الشهري.

وذكرت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2018، والقاضي بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين في سوريا عموما وذلك بنسبة 8% من الراتب الشهري.

وأضافت الوكالة "سوّى المرسوم مشكلة الفروقات بين راتب الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط، بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم — ملازم أول) راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.

وقضى المرسوم أيضا بتعديل راتب الطيران للضباط الطيارين ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار، وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.


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