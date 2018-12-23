بالفيديو.. أطفال يداعبون «شعر» محمد صلاح

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محمد صلاح
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المصريون

ليفربول

صلاح

حرص أندى روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزى، على مداعبة زميله محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد زيارة الثنائى لأطفال إحدى المدارس بمدينة «ليفربول»، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد «الكريسماس».

ونشر أندى روبرتسون صورة مع محمد صلاح وأطفال مدينة "ليفربول" عبر حسابه الرسمى  على "إنستجرام"، وكتب "أنا والأطفال نتأكد من أنها ليست باروكة".

واحتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مع أطفال المدينة بأعياد "الكريسماس" بمشاركة ثنائى ليفربول شيردان شاكيرى وأندى روبرتسون.

ونشر الموقع الرسمى لنادي ليفربول فيديو يظهر زيارة محمد صلاح وشيردان شاكيرى وأندى روبرتسون غير المتوقعة لأطفال إحدى المدارس بمدينة "ليفربول".

وتبادل ثلاثى ليفربول أطراف الحديث مع الأطفال قبل أن يوزع محمد صلاح وشاكيرى وروبرتسون دعوات على الاطفال من أجل حضور المباراة المقبلة للفريق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 48 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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