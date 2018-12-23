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إحالة مدرس للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات

قضايا وحوادث

القبض على هارب من قضية هتك عرض
ارشيفية

شيماء السيد

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هتك عرض

إحالة

مدرس

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول بإحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيامه بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت.

وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت ضد المتهم حيال قيامه بانتهاكات جنسية في حق عدد من طالبات المدرسة.

وقد باشرت نيابة إيتاي البارود، تحقيقاتها في القضية رقم 435 لسنة 2018 بمعرفة محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة تحت إشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات بتعمده ملامستهن جسدياً والتحرش جنسياً بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي والتلفظ بعبارات تخدش حيائهن وتوجيه عبارات و تلميحات ذات مدلول جنسي واصفاً أجساد الطالبات ، وتكرار سؤالهن حول مشاهدتهن مقاطع إباحية على هواتفهن المحمولة ، و محاولته اصطحاب إحدى الطالبات داخل دورة المياه المخصصة للرجال ، ومحاولته احتجاز طالبه أخرى داخل ورشة الزخرفة بالمدرسه وإغلاق الباب عليهما من الداخل إلا إن صراخ الطالبه واستنجادها بزميلاتها أجبره على تركها ،،

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم قد أعتاد الضغط على الطالبات بما له من سلطة عليهن لكي يستجبن له ولأفعاله الإجرامية معهن و تهديده الدائم لهن بالتلويح بالتلاعب في الدرجات الخاصة بمادته وفقاً لاستجابتهن للمتهم.

كما كشفت التحقيقات قيامه بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بإحدى الطالبات متعمداً على خلفية عدم موافقة الطالبة على ممارسته الإجرامية في هذا الصدد.

وبناءً على ما تقدم وحيال ما ثبت في حق المتهم المذكور من جرمٍ وسلوك منحرف لا يستقيم و قدسية وظيفته ورسالتها الساميه فقد انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.


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