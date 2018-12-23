» ارتفاع عدد ضحايا "تسونامي" في إندونيسيا لـ 222 قتيلاً

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شاهد.. 168 قتيل و745 جريح حصيلة تسونامي أندونيسا
شاهد.. 168 قتيل و745 جريح حصيلة تسونامي أندونيسا

خالد الشرقاوي

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ارتفاع

تسونامي

إندونيسيا

أفادت وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا، إلى ارتفاع عدد ضحايا التسونامي لـ222 قتيلًا .

وجرفت المياه مئات المباني على السواحل الجنوبية لجزيرة سومطرة وغرب جزيرة جاوة حوالي الساعة 21,30 (14,30 ت غ). وحدث المد البحري على أثر ثوران بركان آناك كراكاتوا، كما قال سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث .

وصرح نوغروهو أن "العدد الإجمالي للقتلى بلغ 168 وهناك 745 جريحًا وثلاثون مفقودا"، في ارتفاع كبير عن الحصيلة السابقة التي كانت تبلغ نحو ستين قتيلا .

ولا يزال عناصر الإسعاف يبحثون عن مفقودين بين الركام .

وأظهرت تسجيلات مصوّرة تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تجتاح موقع حفل لفرقة البوب "سيفنتين" في الهواء الطلق. ودفعت المياه أعضاء الفرقة خارج المنصة .

وظهر مغني الفرقة في فيديو عبر "إنستجرام" وهو يعلن بتأثّر شديد وفاة كلّ من عازف الباص في الفرقة والقيّم على جولاتهم الموسيقية .

وفي لقطات بثها التلفزيون، يظهر شاطىء كاريتا الموقع السياحي الشعبي على الساحل الغربي لجاوة بعدما ضربه التسونامي. ويبدو حطام مبعثر من قطع خشبية وأسقف معدنية متناثرة. وبين هذا الحطام أشجار اقتلعت .

وفي 28 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض .


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