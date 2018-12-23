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أردوغان: نتنياهو يمارس الإرهاب

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وكالات

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"صوت الظالمين"، وأنه "يمارس إرهاب الدولة".

وقال أردوغان مخاطبا نتنياهو، في خطاب ألقاه اليوم الأحد، أمام حشد شعبي في افتتاح مشاريع تنموية بمدينة إسطنبول، "طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

وأضاف الرئيس التركي "لا يحق لإسرائيل توجيه الاتهامات لأي طرف قبل أن تُحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت فيه".

وتابع قائلاً: "أنتم بجنودكم وشرطتكم تنهالون ضربا وتنكيلاً على الأطفال والنساء، ونتنياهو على رأس دولة الإرهاب".

وأوضح أن نتنياهو يهاجم بأوقح العبارات، تركيا التي تدافع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ويبدي امتعاضا من دفاع أنقرة عن المظلومين.

واستطرد قائلاً: " يتهمنا هذا الذي اسمه بنيامين نتنياهو، باحتلال شمالي جزيرة قبرص، وبقتل النساء والأطفال، وأظن أن اتهاماته لنا عبارة عن خلط في الأوراق، ولعله كان يقصد بلاده وممارسات جنوده ضد الأبرياء في الأراضي الفلسطينية".

وأكد أردوغان أن بلاده تكافح ضد التنظيمات الإرهابية منذ نحو 40 عام، وأنها قدمت آلاف الشهداء في سبيل نجاح هذا الكفاح.

وانتقد أردوغان مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض قائلاً: "الجميع يثمّن انجازاتنا الميدانية والدبلوماسية فيما يخص الأزمة السورية، وكذلك يثمّنون جهودنا في كشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، باستثناء حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي".

وأردف: "منذ سنوات ونحن نقول إنه من غير الممكن حل المسائل الإقليمية والدولية بمعزل عن تركيا، غير أن حزب الشعب الجمهوري، يحاول جاهدا إخراج تركيا من المعادلة الإقليمية والدولية".


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