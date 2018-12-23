استنفار أمني بالمحافظات لتأمين احتفالات رأس السنة

23 ديسمبر 2018 - 03:47 م

أعلنت وزارة الداخلية، حالة الاستنفار الأمني القصوى من خلال انتشار أمني مُكثف بجميع مديريات الأمن، تفعيلاً للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات بالمنشآت الحيوية والمهمة كافة.

وشهدت مديريات الأمن كافة، انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية كافة.

كما جرى الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما جرى الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتستهدف وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعداداً لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.