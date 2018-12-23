أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيًا على 6 قوانين

23 ديسمبر 2018 - 03:36 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من القوانيين التي تتطلب أغلبية الثلثين بالتصويت.

وافق المجلس النواب ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقال رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيرًا إلى أن 95% من عناصر التقييم مازالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.



