تقدم كبير في الشكل وتراجع في الأهداف

23 ديسمبر 2018 - 02:42 م

لا أحد ينكر ما للتقدم والتطور في أي شيء من مردود إيجاني إذا ما أحسن إستخدامه وإستغلاله، لكننا في مجتمعاتنا وفي عصرنا هذا تجد أغلب البلدان العربية تهتم بالشكل علي حساب الجوهر والمضمون، دور العبادة علي سبيل المثال فنبني أكبر وأفخم المساجد والتي نتفنن في تشطيبيها وتزيينها وكذلك تزويدها بأغلي الفرش والنجف وغيرها من الكماليات الاخري من أجهزة تكييف ومبردات وغيرها لكن وللأسف تراجع بصورة واضحة دور المساجد سواء في العبادة الصحيحة والخالصة لوجه الله أو دورها في الموعظة والنصح والإرشاد في الأخلاقيات الرشيدة، والتي يعكسها بالتأكيد ما نراه في الشارع وتعاملاتنا مع بعضنا البعض من سلوكيات غريبة بل شاذة علي ديننا ومجتمعاتنا.

لو عاد بنا الزمان عقود قليلة وقبل أن يصل الأعلام خاصة المرئي لما هو عليه الآن، فكانت حينها المساجد في جمالها وبساطتها ليس في القري فحسب بل أيضاً في المدن، لكنها وبرغم ذلك كانت تشع منها وفيها روحانيات، ويعمرها مؤمنين قلوبهم صافية ونفوسهم خالية من جشع وطمع الدنيا وكانت قليلة هي رذائل مثل الحسد والأنانية مثلما عليها غالبية الناس الآن، عقب الصلوات ودون تكليف أو أجر كان يتطوع بعض الشيوخ الأنقياء والعلماء المخلصين بحق في إلقاء درس ديني يلتف حوله المصلين منصتين تاركين مشاغلهم ودون ان يصدر صوتاً من محمول يشتت الأذهان كما هو الآن، ويقوم الناس من حوله كلهم عزيمة وإصرار علي ترك المعاصي وهمة كبيرة في فعل الخير.

كذلك الحال في التعليم فقد زادت أعداد الجامعات والمدارس وخاصة الغير حكومية، وبولغ في شكلها ومبانيها وكذلك تنوعت وزادت أعداد الكليات والأقسام والتخصصات والوحدات ذات الطابع الخاص، وشهادات ضمان الجودة، لكن وللأسف حدث في أغلبها تراجع في دورها الريادي في مستوي خريجيها حتي من حملة الماجستير والدكتوراة، سواء من الناحية العلمية والتربوية، بدليل تراجع مستوياتها بالمقاييس العالمية، أصبح الجميع بما فيهم أولياء الأمور يبحثون عن شهادات اكثر من إهتمامهم بما يقدم لأبنائهم من تعليم حقيقي يبعث علي تغيير العقول ناحية التقدم للأفضل والأرقي.

تنوعت وسائل التواصل وتطورت بصورة مذهلة سواء التواصل السمعي والمرئي وإختزلت الزمن وأصبح من الممكن رؤية الناس بعضهم البعض خلال تواصلهم صوت وصورة، وكان التواصل سواء علي الفيس أو إنستجرام او الواتس أو تويتر وغيرها وللأسف الشديد ويدعو للغرابة قد باعد أكثر وقلل التواصل الحقيقي بين الناس وحتي في داخل الأسرة الواحدة، حيث تجد في الغالب جميع أفراد الأسرة صغاراً وكباراً قد إنهمكوا كل عالمه الخاص وفي جهازه ولا يتحاورون أو يتجاذبون اطراف الحديث، حتي لو كانوا في حجرة واحدة، بل إنشغل الزوج والزوجة عن بعضهم من اجل التواصل مع أصدقائهم، ولو رجع بنا الزمن وتذكر بعضنا أن الرسائل البريدية التي هي وسيلة التواصل بين الناس كم كانت تحمل من معاني وأهمية في زيادة الحب والود بين الناس بما تحمله من كلمات مخطوطة بقلوبهم ومشاعرهم الحقيقية وحتي لو كانت تستغرق أياماً كي تصل إلي مستلميها.