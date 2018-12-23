الضرائب: باق 4 أيام على التجاوز عن غرامات التأخير

23 ديسمبر 2018 - 02:27 م

أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية التزام شركات الأموال بتقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلكترونيًا وذلك عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg مشيرًا إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونيًا وذلك اعتبارًا من أول يناير 2019 مشيرًا إلى أن خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وتسهم في التيسير علي ممولي الضرائب.

وفى سياق متصل قال رئيس مصلحة الضرائب أنه باقي أربعة أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب ، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الحالي ، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير وذلك يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019