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غضب ضد العنصرية.. حلق شعر مصارع أسود

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حلق شعر مصارع أسود
حلق شعر مصارع أسود

عبد القادر وحيد- متابعات

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تسبب مقطع فيديو في موجة غضب عارمة في الولايات المتحدة، والذي يظهر لحظة حلق طالب أمريكي في المرحلة الثانوية لشعره مجبرًا، وذلك قبيل مشاركته في نزال مصارعة.

واعتبر الكثيرون  أن ما حدث مع اللاعب أندور جونسون يهم للمشاركة في بطولة المصارعة الرومانية الخاصة بطلبة المدارس الثانوية، في ولاية نيوجرسي "فعل عنصري".

وكان الحكم قد اقترب منه وأخبره أن أمامه خياران: إما أن يحلق شعره، أو أن يواجه الغرامة، معتبرًا أن شعر اللاعب المجدل يخرق قواعد الرابطة التي تنظم البطولة.

بينما قالت صحف إن القواعد تتيح للاعب ذي الشعر الطويل أو المجدل أن يشارك في المباراة شريطة أن يقوم بتغطيته.

وقد اختار جونسون حلق شعره، حيث يظهر الفيديو سيدة بيضاء تقوم بقص شعره بصورة سريعة ومرتجلة قبل المباراة.

وقال الصحفي الرياضي الأمريكي، مايك فرانكل، الذي صور الفيديو، إن الحكم لم يسمح للاعب جونسون بالمشاركة، واضعا أمامه خيارين: الحلق أو الغرامة، مضيفًا أنه رغم ما حدث قبيل المباراة، فإن اللاعب الأسود تمكن من الفوز على منافسه.

وحقق الفيديو على حساب فرانكل بموقع تويتر أكثر من 12 مليون مشاهدة ، وأعاد نشره نحو 11 ألف مغرد.

وربط رواد مواقع التواصل بين الحادثة والعنصرية، خاصة أن اللاعب أسود والحكم أبيض، له ماض في التصريحات العنصرية، كما أشاروا إلى أن قص الشعر كان واحدًا من أشكال الممارسات العنصرية السائدة في السابق ضد السود في الولايات المتحدة. 

الفيديو:

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