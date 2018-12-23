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حساسين: اللي مينفذش المطلوب يستقيل يا ريس

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سعيد حساسين
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علق البرلماني سعيد حساسين، على ما دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قائلا: "السيسي بيذاكر كويس أوي".

 وأضاف "حساسين" خلال تقديم برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن رسالة الرئيس واضحة "المسئول الذي لا يتابع عمله جيدًا ولا يملك معلومات كافية ومنفذتش المطلوب منك يستقيل".

وتابع حساسين: "الرئيس بيذاكر كويس أوي وبيسأل على كل صغيرة وكبيرة".

كان الرئيس السيسي قاطع كلمة "عبد الحي" خلال افتتاحه مشروعات صوب زراعية، قائلا: "هي التوريدات لسه مخلصتش لحد دلوقتي"، فرد "عبد الحي": "هننتهي خلال الفترة المقبلة"، فانفعل الرئيس: "فترة قد إيه كام يا محمد رد، أنت كده متأخر 10 أشهر".

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