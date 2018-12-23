تأجيل دعوى تعديل مادة فترة الرئاسة لـ 20 يناير

23 ديسمبر 2018 - 01:36 م

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، اليوم، تأجيل الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كل عناصر الأمة لجلسة 20 يناير للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى والإعلان بالتدخل الانضمامي.

كان ممثل هيئة قضايا الدولة، قد طالب بتأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية، واختصم المحامي أيمن عبد الحكيم، في دعواه رئيس مجلس النواب بصفته.

وأقام عبد الحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».

وكثفت قوات الأمن التأمين على مداخل المحكمة، وسط حضور أكثر من مئة مواطن من مقيمي الدعوى، رافعين لافتات "تسلم الأيادي".