المحافظين يناقش قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة

23 ديسمبر 2018 - 01:34 م

ينظم حزب المحافظين غدًا الاثنين بمقره الرئيسى ندوة لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة لمناقشة ملاحظات لجنة العمال المركزية بالحزب المقدمة إلى مجلس النواب من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليه بصفة نهائية.

وقال شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية بالحزب، إن القانون به عوار دستورية فى بعض المواد وبه تناقضات فجة وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامة.

وأردف "خليفة" أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون.

واستكمل أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى (عمل توكيل رسمى بالشهر العقاري) ما يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟.

وتابع، رئيس لجنة العمال، أن القانون أهدر حق عاملات المنازل فى المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون. ؟؟

التوسع فى إنشاء الصندوق، مثل (صندوق التدريب، صندوق الجزاءات، صندوق العمالة غير المنتظمة)، مستكملا، وهى صندوق عبارة عن جمع جباية من أصحاب الأعمال دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر .

وأكد أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولا يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى أنهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين ، وذلك بأنه حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأنه حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية.

يحضر الندوة الهيئة البرلمانية للحزب وقياداته، وبعض النواب أعضاء المجلس من لجنة القوى العاملة، كما تم توجيه دعوات للسيد وزير القوى العاملة تم توجه الدعوة لمنظمة العمل الدولية، تم توجيه الدعوة إلى اتحاد الصناعات المصرية، تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى جانب بعض القيادات العمالية وبعض ممثلين أصحاب الأعمال، قيادات وزاره القوى العاملة السابقين والحاليين، إلى جانب بعض القيادات النقابية العمالية، ممثلين عن المرأة والطفل من المجتمع المدني.