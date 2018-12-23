محمود سعد يكشف سرًا عن شجرة "الكريسماس"

هنأ الإعلامي محمود سعد، الشعب المصري بعيد "الكريسماس" قائلاً: "إن أصل شجرة "الكريسماس" يعود إلى عبادات وثنية قديمة، ولم تنشأ مع الديانة المسيحية.

وأضاف "سعد"، في برنامجه "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن القديس بونيفاس، ومارتن لوثر، استدعيا هذه الشجرة لإحداث نوع من البهجة.

وتابع، أن القديس بونيفاس عندما ذهب للتبشير في ألمانيا، وجد مجموعة من الناس يضعون طفلا على شجرة لكي يذبحوه فنهرهم، وأكد أن الإله إله محبة وسلام وعطاء، وفك الطفل وتم تحويل الشجرة لمصدر للبهجة.

ولفت إلى أن الأمر يشبه ما قاله النبي عن جبل "أحد": "أحد جبل نحبه ويحبنا"، وبالتالي نسيت الناس القصة المؤلمة التي حدثت في غزوة أحد، وهم فعلوا نفس الأمر حيث حولوا الشجرة الوثنية القميئة إلى مصدر من مصادر البهجة في الحياة.

وأوضح أن البعض علق على هذه القصة بعصبية، والأمر لا يستحق ذلك، مشددًا على أن الناس تستدعي الأشياء الجميلة التي تثبتها، ولا داعي للعصبية، لافتًا إلى أن الحديث في هذه الأمور أفضل من الحديث عن "فستان رانيا يوسف".





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