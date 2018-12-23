  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا

120 ألف قتيل.. ضحايا تسونامي في إندونيسيا

وليد سليمان

كواليس تدريبات مصابي الأهلي بمختار التتش

ننشر مرافعة دفاع مرسى وآخرين في التخابر مع حماس

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

ارشيف

القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير مدارس الصم والبكم بالسويس

محمد بديع

السجن 10 سنوات لـ"بديع" فى أحداث بني سويف

ممدوح حمزة

«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

لـ 14 يناير..

مد أجل الحكم على متهم في قضية أحداث الاتحادية

قضايا وحوادث

ننشر كواليس جلسة محاكمة مرسى و14 من عشيرته في قضية الاتحادية
ننشر كواليس جلسة محاكمة مرسى و14 من عشيرته في قضية الاتحادية

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

23 ديسمبر الحكم على متهم بأحداث الاتحادية

#

8 ديسمبر.. الحكم على عصابة السرقة بالإكراه بالموسكي

#

ماكرون وميركل يتبنيان موقف منسق أوروبا بشأن «خاشقجي»

#

تأييد إخلاء سبيل هيثم محمدين و5 آخرين

التظاهرات

الحكم

الإخوان

قصر الإتحادية

مد اجل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، مد أجل النطق بالحكم على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، إلى 14 يناير المقبل، لتعذر حضوره في جلسة اليوم.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين - تم الحكم عليهم - في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمي لهم؛ حيث جرى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "ساويرس" عن الأمير طلال بعد وفاته
» فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين