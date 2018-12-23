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النقض:

السجن 10 سنوات لـ"بديع" فى أحداث بني سويف

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

متابعات - الدويني فولي

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السجن

النقض

محمد بديع

سويف

أحداث بني

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في قضية "أحداث بني سويف".

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لباقي المتهمين الطاعنين وعددهم 38 متهمًا على حكم "الجنايات" في القضية.

وكان المحكوم عليهم؛ طالبوا محكمة النقض بإلغاء حكم إدانتهم الذي أصدرته محكمة الجنايات في سبتمبر 2017، والذي كان يقضي بالسجن المؤبد لـ"بديع" و3 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لباقي المتهمين.

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