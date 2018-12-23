برنامج غذائي خاص للأهلي للتغلب على نقص الأكسجين

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عقد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، جلسة مع هاني وهبة خبير استشاري التغذية ومحمد الدالي الشيف المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا؛ للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

وطلب طبيب الفريق إعداد وجبات تحتوي على عناصر غذائية محفزة للهيموجلوبين في الدم؛ من أجل رفع معدلات الأداء، في ظل الإقامة بالعاصمة أديس أبابا التي تقع على ارتفاع كبير من سطح البحر، وما يسببه ذلك من تأثير على أداء اللاعبين.

كما تم التنبيه على اللاعبين بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل للتغلب على نقص الأكسجين؛ استعدادًا لمواجهة فريق «جيما أبا جيفار» التي تقام في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على استاد أديس أبابا في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.


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