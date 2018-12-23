أستاذ جهاز هضمى: "الزمالك يسبب الإمساك"

23 ديسمبر 2018 - 11:47 ص



قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي، إن التوتر والقولون العصبي يسببان الإمساك



وأضاف "زكريا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مداعبا الإعلامي عمرو أديب: "الزمالك والحاجات دي تسبب الإمساك".



من جانبه، رد "أديب"، قائلا: "الزمالك!! هو الزمالك اللي مسئول عن الإمساك". وأشار زكريا إلى أن التوتر والقولون العصبي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى إمساك أو إسهال، وأحيانًا يأتي مرة بهذا ومرة بذاك، لافتًا إلى أن ذلك يكون علاجه صعبًا.



وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي، الخبز الأبيض يؤدي إلى الإمساك أيضًا، بالإضافة لعدم شرب المياه، لافتًا إلى أن عدد المرضى الذين يعانون من الإمساك زاد في الفترة الأخيرة وانتشر بين الشباب.



ولفت إلى أن الرياضة والصلاة و"الحمام البلدي"، جميعها أشياء تساعد مريض الإمساك على الإخراج.

