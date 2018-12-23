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برنامج خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة جيما بإثيوبيا

الرياضة

الأهلي
الأهلي

هاني عبد الصبور

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وضع الجهاز الفني الأهلي برنامجًا خاصًا، قبل مواجهة «جيما أبا جيفار الإثيوبي» في إياب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباح اليوم على أن يخلد للجميع للراحة قبل تناول وجبة الغداء في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقب ذلك محاضرة فنية قبل التوجه إلى الملعب.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


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