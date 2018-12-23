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العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية
العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

عبد القادر وحيد- متابعات

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الغربية

السنطة

جثة كويتي

تكثف القوات الأمنية بمحافظة الغربية  من جهودها لكشف غموض العثور على جثة كويتي من أم مصرية في شقته، بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة.

وكانت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة، قد استيقظت على نبأ مقتل سمير فهد ناصر الحرجي ( 54 عاما) كويتي الجنسية من أم مصرية، في شقته التي كانت مفتوحة فجرا وعثر عليه مقتولا بداخلها،  عقب وصوله من الكويت بيومين.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا العثور على جثة  الكويتي في شقته بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة، وانتقل المقدم أحمد مصلح وكيل فرع البحث الجنائي بمركز زفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، وعثر على الشاب داخل شقته.

 وتبين أن الحرجي كان يتردد عليه بعض أصدقائه المصريين وسمع صوت شجار في ساعة متأخرة من الليل، وفي الفجر تبين أن باب شقته مفتوحا وعثر على جثته داخل الشقة.

وألقت مباحث السنطة القبض على عدد من الشبان المشتبه بهم، ومن الذين كانوا يترددون عليه، كما تم فحص كاميرات المحلات المجاورة.


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