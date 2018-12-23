التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القطن التشادي

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استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تشكيل فريقه أمام القطن التشادي والمقرر لها عصر اليوم في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في حسم مباراة الذهاب لصالحة، بسباعية نظيفة على ملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم كاسونجو.

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