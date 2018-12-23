» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية

23 ديسمبر 2018 - 11:04 ص

اشتهر "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية في أروقة الاتحاد الأوروبي بانفلاتات غريبة وتصرفات استنكرها الكثير، كان آخرها ما فعله مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والتي ظهرت معاتبة له أشد العتب أمام كاميرا صورتها تتحدث إليه بجدية فيها غضب واضح، من دون أن يدري ما السبب.

العتاب الذي وثقته الكاميرا استمر 20 ثانية تقريبا، وانتشر بصورة واسعة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير البعض أن ما يحدث من انفلاتات غريبة وطريفة بتصرفات الرجل، وفق الوارد بسيرته، أنه تعرض في 1989 لحادث سيارة، سبب له غيبوبة استمرت 3 أشهر، مع البقاء 6 أشهر أخرى في المستشفى.

ويعتقد أن الحادث سبّب لـ" يونكر"، "عرق النسا" المطل على صاحبه بألم شديد أحيانًا، والمعروف أن بعض المعتلين بهجماته يتفاعلون معها بالمزاح إلى درجة يبدو الواحد منهم وكأنه سكران، لكن رئيس المفوضية الأوروبية احتسى في مايو 2017 ما جعله سكرانا بالفعل خلال إحدى المحادثات.

كما رصدته الكاميرات في يوليو الماضي مترنحا من السُكْر خلال قمة حلف شمال الأطلسي.

ولم يكن أحد يعرف أن حديث تيريزا ماي معه في أول وآخر الفيديو المعروض، كان معاتبة له بالأساس، إلا حين ورد عبر الوكالات.

وكان يونكر قد قام بفعل غريب مع أمبر رود وزيرة العمل البريطانية السبت الماضي، والذي عبرت فيه الوزيرة عن غضبها من تصرفاته عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمة قبل أسبوع في بروكسل لمناقشة انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وفي القمة رأته ينفش بشعر امرأة ويبعثره عاليًا في الهواء، ويوزع القبلات على كل من كان يراها أمامه، هكذا من دون سبب، لذلك طالبت بتحقيق رسمي معه، ووصفت ما فعله بشنيع، وقالت إنها لم تحب الطريقة التي كان يمسك بها بذراع تيريزا ماي حين كانت تعاتبه في القمة.

الفيديو: