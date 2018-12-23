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مقتل 7 مسلحين في عمليتين عسكريتين بأفغانستان

عرب وعالم

هجوم في أفغانستان
هجوم في أفغانستان

وكالات- الدويني فولي

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أفغانستان

مسلحين

مقتل

عمليات عسكرية

قُتل 7 مسلحين فى عمليتين عسكريتين فى إقليم فرح في غرب أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم الأحد.

أشارت الوكالة إلى أن 4 مسلحين على الأقل قتلوا في قصف بطائرة بدون طيار بإقليم فرح غرب أفغانستان.

وطبقا لبيان صادر عن فيلق ظفر، رقم 207 التابع للجيش الأفغاني في الغرب أمس السبت، فإنه تم تنفيذ القصف بطائرة بدون طيار قرب منطقة باكوا بإقليم فرح.

وأضاف البيان أن 4 مسلحين قُتلوا في القصف الجوي، وتم تدمير مركبة وسلاح رشاش، طراز «بي.كيه.إم» وبندقية قنص و3 بنادق طراز «3 إيه.كي-47».

وأضاف فيلق ظفر، رقم 207 أن 3 مسلحين قُتلوا خلال عملية منفصلة بقرية «باوباهار» بمنطقة «بوشت-إي-رود» بإقليم فرح.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

وإقليم فرح من بين الأقاليم المضطربة نسبيا غرب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان بشكل نشط وغالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية ضد الحكومة وقوات الأمن.

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