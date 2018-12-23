الحماية المدنية تنقذ أهالي مؤسسة الزكاة من حريق هائل

23 ديسمبر 2018 - 10:28 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق ضخم التهم سيارة وتنكات محملة بالسولار في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل سيارة وتنك سولار بالقرب من مؤسسة الزكاة.

وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وتحاصر قوات الحماية المدنية حاليًا النيران.

وأشار الفحص المبدئى إلى أن الحريق نشب أثناء قيام سيارة نقل بالتزود بالوقود، وامتدت النيران إلى سيارات أخرى.