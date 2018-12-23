  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطى: "أنا بكيت على حسنى مبارك"

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الحماية المدنية تنقذ أهالي مؤسسة الزكاة من حريق هائل

قضايا وحوادث

محطة وقود
محطة وقود

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حريق هائل داخل شقة مسجد فى الشرقية

#

اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعى فى الغربية

#

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

#

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمحلة

حريق

الوقود

الحماية المدنية

المرج

مؤسسة الزكاة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق ضخم التهم سيارة وتنكات محملة بالسولار في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل سيارة وتنك سولار بالقرب من مؤسسة الزكاة.

وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وتحاصر قوات الحماية المدنية حاليًا النيران.

وأشار الفحص المبدئى إلى أن الحريق نشب أثناء قيام سيارة نقل بالتزود بالوقود، وامتدت النيران إلى سيارات أخرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين