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العثور على جثث 9 عمال داخل منجم وسط روسيا

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت السلطات المحلية في مقاطعة بيرم وسط روسيا صباح الأحد بالعثور على جثث جميع العمال التسعة الذين حاصرهم الحريق داخل منجم لاستخراج البوتاس على عمق 364 مترا.

وأضافت السلطات أن جهود إخماد الحريق لا تزال مستمرة وأن فريقا جديدا من رجال الطوارئ يستعد للنزول إلى المنجم المنكوب.

وفي وقت سابق قال محافظ بيرم مكسيم ريشيتنيكوف إنه لم يبق هناك أي أمل حسب تقييم هيئة الطوارئ، لإنقاذ العمال العالقين بعد ست محاولات فاشلة للوصول إليهم.

واندلع حريق صباح السبت في أحد المناجم التابعة لشركة "أورالكالي" قرب مدينة سوليكامسك، وكان داخل المنجم لحظة الحادث 17 عاملا، تسنى إجلاء 8 منهم، بينما ظل الآخرون عالقين وسط دخان كثيف وحرارة تبلغ في بعض أماكن الموقع 200 درجة مئوية.

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