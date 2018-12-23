لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

23 ديسمبر 2018 - 09:57 ص

كشف المؤرخ محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، عن أمر كان قد طلبه الرئيس الراحل أنور السادات من الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل يتعلق بدخوله "الأهرام" في شهر رمضان.

وأضاف عفيفي، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة "المحور" أن الرئيس السادات طلب من محمد حسنين هيكل عدم دخول مبنى جريدة الأهرام في رمضان لأنه "كان لا يصوم".

وأوضح أن "السادات وهيكل كانا على علاقة صداقة قوية، حيث كان السادات بيمرر لجمال عبد الناصر مشاكل عن طريق هيكل".

وتابع: "كان فيه أجنحة وصراعات كثيرة، والصراعات كانت السبب في ابتعاد السادات، وابتعاده كان السبب في تعيين عبد الناصر له نائبا".

يذكر أن الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل سوف تحل في 25 ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس السادات قد حصل عام 1978، على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في نفس العام.