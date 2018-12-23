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بعد تغيبه عن المنزل.. الأمن يعثر على جثته غريقًا

قضايا وحوادث

طالب غارق
طالب غارق

متابعات- أمينة عبد العال

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عثر أهالي بندر المنيا علي جثة طالب غريقًا في ترعة الإبراهيمية وذلك بعد تغيبه عن المنزل لمدة 5 أيام.

تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بالعثور على جثة "ع. س. ع" 25 سنة طالب ومقيم بمدينة المنيا، غريقًا فى الترعة الإبراهيمية بزمام بندر المنيا .

انتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والرائد مصطفى عبد الحكيم معاون أول المباحث وفريق البحث الجنائى وأشارت التحريات الأولية بتغيب المتوفى عن منزله منذ 5 أيام ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وأفاد تقرير مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هانى إسحق شحاتة، بأن سبب حدوث الوفاة أسفكسيا الغرق وفشل حاد فى التنفس، بسبب برودة الجو والغمر أسفل المياه ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 73 أحوال قسم المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتى رئيس النيابة العامة، وقد قررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.


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