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كاميرات مراقبة على كوبرى المشير طنطاوى.. تعرف على السبب

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كوبري المشير
كوبري المشير

متابعات- أمينة عبد العال

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كثفت مرور القاهرة من نشر كاميرات المراقبة بمحيط كوبري المشير طنطاوي لمراقبة حركة السيارات بمحيط الإغلاق الجزئي للكوبري الذى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال التطوير - لمنع الزحام والتى تتم بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A ، على أن يتم استكمال السير طوليًا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك ا?عمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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