أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

23 ديسمبر 2018 - 09:08 ص

واصل سعر صرف الدولار، استقراره فى معظم البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى نحو 17.85 جنيها، و17.97 جنيها

ففى البنك التجارى الدولي سجل 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.79 جنيه للشراء ، و 17.89 جنيه للبيع، وفى بنك كريدى أجريكول 17.89 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 17.90 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، و بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.