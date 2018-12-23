  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:42 ص
بحث متقدم
العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الشحات

مدرب العين: مع احترامي للأهلي فهو لا يملك ثمن "الشحات"

أرشيفية

كشف سر إلقاء سيدة من الدور الرابع.. مقطع جنسي يفسر الجريمة

عمرو أديب ولميس الحديدي

سر خناقة عمرو أديب و "لميس الحديدي"

رانيا يوسف

مفاجأة حول سعر فستان رانيا يوسف الجديد

ميهوب

تصريحات نارية من علاء ميهوب عن "الشيطان" الموجود بالأهلي

عقارات

خبير يفجر مفاجأة عن أسعار العقارات خلال 2019

مدرب العين: مع احترامي للأهلي فهو لا يملك ثمن "الشحات"

الرياضة

الشحات
الشحات

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»

#

الأهلي يضم الشحات مقابل 80 مليون .. ومفاجأة حول الممول للصفقة

#

"لاسارتي": تاريخ الأهلي لا يحتاج الحديث عنه

#

محسن صالح لـ"الشحات": "خليك زي صلاح ورونالدو"

العين الإماراتي

حسين الشحات

أكد الكرواتي زوران ماميتش - المدير الفني لنادي العين الإماراتي - أن النادي الأهلي لا يستطيع دفع ثمن نجم الفريق حسين الشحات.

وفي أعقاب المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي خسرها العين أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف ، قال "ماميتش" : "مع احترامي للأهلي المصري فهو لا يملك الكثير لدفع ثمن حسين الشحات .. سيكون الحديث عن انتقاله هناك غير قابل للتصديق".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن الشحات وقع للأهلي بالفعل مقابل 80 مليون جنيه يتحمل نصفها رجل أعمال إماراتي محب للأهلي ، بينما تتحمل إدارة القلعة الحمراء نصف ثمن الصفقة المتبقي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا
» حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"
» السعودية تكشف حقيقية إلغاء تصريح السفر للمطلقة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين