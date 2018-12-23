لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

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العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

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سعيد حساسين

رانيا يوسف

الرافدين بلس


نشبت مشادة كلامية حادة بين ضيوف الإعلامي سعيد حساسين ، بسبب "فستان رانيا يوسف".

وقالت المحامية دعاء العجوز خلال حوارها لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس ": "ابني المراهق لما يبص لمنظر زي ده هيأذيه، فردت نهال علام: "يعني ابنك مش بيتفرج على صور فنانات أجانب".

و أضافت "علام: " رانيا حرة وتعرف جيداً كيف تختار فساتينها"، ومن جهتا انفعلت "العجوز" قائلة : رانيا يوسف بتقول للمصريين طز في العادات والتقاليد".

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