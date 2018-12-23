مفاجأة حول سعر فستان رانيا يوسف الجديد

23 ديسمبر 2018 - 06:38 ص

عادت الفنانة رانيا يوسف إلى دائرة الجدل من جديد بعد ظهورها بفستان أصفر يُظهر الظهر وفتحة الساق مما فتح أبوابًا من الجدل.



وكان الجمهور استنكر سعر الفستان القديم الذي ارتدته رانيا يوسف قبل أسابيع والذي بلغ تقريبا 34 ألف جنيه ، وهو ما يبدو أن "رانيا " تنبهت له حيث أن فستانها الجديد يبلغ سعره 469 يورو، أي قرابة 9500 جنيه مصري.



الفستان الجديد من تصميم "إيلي صعب" وينتمي لمجموعة الشتاء ، والمفاجأة أن "رانيا يوسف" ليست أو من ترتديه وإنما ارتدته قبلها الفنانة الأمريكية كلوديا بيبا".