تصريحات نارية من علاء ميهوب عن "الشيطان" الموجود بالأهلي

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الخطيب

علاء ميهوب

هانى حتحوت

كشف علاء ميهوب- عضو اللجنة الفنية بالأهلي المستقيل - مفاجأة مدوية عن أسباب رحيله من القلعة الحمراء.

وقال "ميهوب" خلال لقائه مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه "هاني حتحوت" : "شخص شيطاني داخل النادي الأهلي اقترح أن يتم دمج اللجنة الفنية مع إدارة التعاقدات بالنادي ويترأسها محمد فضل + علاء ميهوب ، بعدها اقترح ضمي لقطاع الناشئين مع الكابتن فتحي مبروك الذي اتصل بي وطلب مني العمل معه وغضب لما رفضت لكني بررت له أن صفحة الناشئين طويت من حياتي".

وأضاف: "بعدها تحدث معي كابتن علاء عبد الصادق في نفس الموضوع وبعدها رفضت الأمر بعصبية وذهبت وتقدمت باستقالتي لكابتن محمود الخطيب".

وأردف: "الخطيب أكد أنه لن يقبل استقالتي لأنه يحبني ، وقلت له أنني أحبه أولًا لأنه أسطورة الكرة بيبو وثانيًا لأنه رئيس الأهلي ".

وتابع: "ضغطوا علي لمنعي من الظهور في الفضائيات وقالوا إنني تلقيت عرض من بيراميدز وأنني سوف أخرج للهجوم على الأهلي في القنوات وهذا لن يحدث أبدًا".

واستدرك: "قالوا أيضًا أنني اشترطت أمورًا معينة على النادي الأهلي وهذا لم يحدث .. كل ما في الأمر إنني قلت لسيد عبد الحفيظ لو لم يكن هناك ربطًا بين لجنتي الفنية والجهاز الفني فلن أستمر في رئاستها".

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