"أبو مازن" يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني

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أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المحكمة الدستورية قضت «بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 شهور»، مؤكّدا أنّه سيلتزم «تنفيذ هذا القرار فوراً».
وقال عباس، في كلمة خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، السبت، إنّ «المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى».
وأوضح كيف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية قائلا إنّه «بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة، لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه».
وأضاف: «كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنّه لا بد أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أنّ القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية».
وحذّر من أنه «إذا ما استمرّت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلّق بحماس أم فيما يتعلقّ بإسرائيل».

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