"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن احتجاجات السودان

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على المظاهرات التي تشهدتها السودان، قائلًا: "الموضوع ليس سهلًا".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية"عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، "يجب أن ننظر إلى ما يحدث في السودان عن كثب"، مضيفًا: "هذه حدودنا".
وحذّر من تدهور الأوضاع في السودان، قائلًا: "إحنا شوفنا كل الأمور دي قبل كدة، وعارفين بتخلص على إيه، ولو الموضوع فلت من السودان، هتفضل الأوضاع مكملة كدة على طول".


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