وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

23 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

وصل إلى ولاية كليس التركية، يوم السبت، رتل يضم عربات مدرعة أرسلها الجيش التركي ضمن التعزيزات العسكرية على الحدود مع سورية.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن رتلا عسكريا أرسله الجيش التركي من مختلف الثكنات العسكرية بالبلاد، وصل إلى قضاء "إلبيلي" بولاية كليس، برفقة فرق من قوات الشرطة.

