» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا

سلط رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الضوء على خطته بشأن احتمال مواصلة مساره السياسي على المستوى الفيدرالي.



وأوضح أنه لا يرى نفسه في منصب رئيس وزارة فيدرالية ولا يتطلع إلى الوصول لرئاسة الدولة، مؤكدا: «لست شخصية من هذا المستوى».

وأوضح أنه لا يرى نفسه في منصب رئيس وزارة فيدرالية ولا يتطلع إلى الوصول لرئاسة الدولة، مؤكدا: «لست شخصية من هذا المستوى».