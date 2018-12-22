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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على الإنسحاب الأمريكي من سوريا

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تعليق ناري لـ"أديب" على الإنسحاب الأمريكي من سوريا

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عمرو أديب
عمرو أديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة الأمريكية "قفلت" لوجود خلاف بين الكونجرس والرئيس الأمريكي، مشبها وضع الحكومة الأمريكية بالحكومة اللبنانية.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن ترامب كتب تغريدة عن الوضع في سوريا وأنه تركها لتركيا، معقبًا: "اللي مهتم بسوريا يتواجد في سوريا"، لافتا إلى أن نفوذ الدول يأتي من تواجدها.
وتابع: "اللي عايز حاجة يعملها، ومفيش ملوخية بالأسود، الملوخية بالأرانب"، متابعا ساخرا: "ترامب راح يلعب جولف لحد ما تخلص مشكلته مع الكونجرس"، منوها بأن أمريكا تنوي عدم وجود علاقة مع أحد، فمصلحتها أولا.


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