نقيب الزراعيين يزف بشري سارة للمواطنين

22 ديسمبر 2018 - 10:50 م

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة منذ ولايته الأولى.



وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»: «مشروع الصوب الزراعية الثاني على مستوى العالم، حيث تم إنشاء 40 ألف فدان ضمن المشروع حتى الآن بمناطق عدة».



وأضاف «خليفة»: «الرئيس بعث رسائل عدة خلال افتتاح الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان اليوم، من بينهما إمكانية تطبيق نظام الصوب في 6 ملايين فدان بالوادي والدلتا لتوفير المياه»، مشيرا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضا منذ أول ديسمبر بسبب توفير الصوب الزراعية كميات كبيرة من الماصيل المختلفة.



وتابع نقيب الزراعيين «أسعار البطاطس والطماطم والكوسة وغيرها في متناول المصريين»، لافتا إلى أن إنتاج الـ 40 ألف فدان من الصوب الزراعية يعادل إنتاج ربع مليون فدان من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن إنتاج الصوب الزراعية مضاعف، ويساهم في ترشيد 60% من مياه الري.



وأكد «خليفة» أهمية تطوير المناهج الزراعية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجالات زراعة الصوب الزراعية وتربية الأسماك، مطالبا وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر للمناهج الزراعية.

