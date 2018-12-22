  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على الإنسحاب الأمريكي من سوريا

سوق خضار

نقيب الزراعيين يزف بشري سارة للمواطنين

تعدد الزوجات

«تقنين تعدد الزوجات».. عاصفة جدل جديدة في مصر

كتاب التربية الدينية

دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد برلماني – أزهري عليها

الجزيرة

غضب إخواني من «الجزيرة».. هذا هو السبب

عمر البشير

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

الجماعة الاسلامية

ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟.. حبيب يكشف التفاصيل

فيس بوك

سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟

أمريكا تطرح "فياجرا" نسائية

«فياجرا النساء».. المتعة المميتة

حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

خلال الأيام القادمة..

نقيب الزراعيين يزف بشري سارة للمواطنين

آخر الأخبار

سوق خضار
سوق خضار

أخبار متعلقة
#

نقيب الصحفيين يزف بشرى لأعضاء النقابة من النمسا

#

النقل تزف بشري سارة للمواطنين

#

اتحاد الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

#

السعودية تزف بشري سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة منذ ولايته الأولى.
وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»: «مشروع الصوب الزراعية الثاني على مستوى العالم، حيث تم إنشاء 40 ألف فدان ضمن المشروع حتى الآن بمناطق عدة».
وأضاف «خليفة»: «الرئيس بعث رسائل عدة خلال افتتاح الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان اليوم، من بينهما إمكانية تطبيق نظام الصوب في 6 ملايين فدان بالوادي والدلتا لتوفير المياه»، مشيرا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضا منذ أول ديسمبر بسبب توفير الصوب الزراعية كميات كبيرة من الماصيل المختلفة.
وتابع نقيب الزراعيين «أسعار البطاطس والطماطم والكوسة وغيرها في متناول المصريين»، لافتا إلى أن إنتاج الـ 40 ألف فدان من الصوب الزراعية يعادل إنتاج ربع مليون فدان من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن إنتاج الصوب الزراعية مضاعف، ويساهم في ترشيد 60% من مياه الري.
وأكد «خليفة» أهمية تطوير المناهج الزراعية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجالات زراعة الصوب الزراعية وتربية الأسماك، مطالبا وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر للمناهج الزراعية.
واختتم «خليفة»: «مصر تشهد نهضة زراعية حديثة في عهد الرئيس السيسي، والذي لا يرى ذلك يبقى مبيشوفش».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صادمة باعترافات قاتل عشيقته في العجوزة
» أغرب تعليق لـ"ترامب" على الانسحاب من سوريا.. هذا ما قاله
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» البرادعي: رسالة إلى الشعب السوداني
» مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد
» تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا
» صورة.. «صلاح» يسخر من هزيمة السيتي أمام كريستال
» ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية
» الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
» مصرع مدرب الأهلي في حادث سير
» حبس ترزي قطع «عشيقته» ودفنها أسفل محله

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين