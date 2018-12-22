شلل جزئى بالحكومة الأمريكية لهذا السبب الخطير

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أغلق العديد من الإدارات الفيدرالية فى الولايات المتحدة، أمس، بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.
وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند منتصف ليل أمس، الخامسة بتوقيت جرينتش، على الرغم من المفاوضات التى استمرت فى مبنى الكونجرس بين مسؤولى البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.
وبسبب هذا الإغلاق الجزئى للحكومة، يمكن أن يصبح مئات الآلاف من الموظفين فى حالة «بطالة تقنية»، أى أنهم يضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو يجبرون على العمل بلا أجر فورى قبل أيام من عيد الميلاد.
وقدر البرلمانيون الديمقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فيدرالى عدد الذين سيتأثرون بهذا «الإغلاق» من أصل 2.1 مليون موظف.
وسيصبح نحو 380 ألف شخص فى بطالة تقنية بينهم 95% من موظفى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.
ويفترض أن يواصل حوالى 420 ألف موظف آخرين فى الإدارات التى تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديمقراطيين. وبين هؤلاء 150 ألف موظف فى وزارة الأمن الداخلى التى تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من 40 ألف موظف فى مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.
وكان يفترض أن يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق مع البيت الأبيض قبل منتصف ليل الجمعة السبت لرفع سقف الموازنة الفيدرالية، لكنّ المفاوضات باءت بالفشل بسبب رفض المشرّعين الديمقراطيين الموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك يريد ترامب تشييده لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.
واستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما، مساء أمس، دون نتائج حتى طباعة هذه السطور، ما ينذر باحتمال أن يمضى الأمريكيون عطلتى الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية.
وكتب الرئيس ترامب فى تغريدة على تويتر: «نأمل ألا يستمر هذا الإغلاق طويلا». ومع ذلك تبدو المواقف فى الأيام الأخيرة متباعدة جدا.
وقال ترامب إنه لن يوقع قانونا لميزانية لا تشمل 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار.
وقد رفض الخميس تسوية لأمد قصير تسمح بتمويل الحكومة حتى 8 فبراير لأنها لا تشمل وسائل كافية لمراقبة الحدود.
من جهة أخرى، لا يريد النواب الديمقراطيون الجدار إطلاقا. وفى بداية يناير سيصبحون أغلبية فى مجلس النواب بعد فوزهم فى انتخابات نوفمبر، ما يجعل تمرير قانون من هذا النوع أصعب.
وكانت الأغلبية الجمهورية الحالية وافقت الخميس على نص جديد يسير باتجاه مطالب ترامب بما فى ذلك تمويل للجدار بقيمة 5.7 مليار دولار.
وحتى الآن يواجه ترامب صعوبة فى مجلس الشيوخ حيث لا تتجاوز الأغلبية الجمهورية الـ51 مقعدا من أصل مائة، ويصطدم بعقبة الحصول على أغلبية 60 صوتا ضرورية لتبنى الميزانية. وكتب فى تغريدة مساء الجمعة «ألغيت رحلتى على متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا، بينما كنا ننتظر لنرى ما إذا كان الديمقراطيون سيساعدوننا فى حماية الحدود الجنوبية لأمريكا». ويأتى هذا «الإغلاق» الذى يعد تقليديا فى السياسة الأمريكية، فى أجواء متوترة أصلا غداة استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس المفاجأة التى صدمت الكثير من البرلمانيين الجمهوريين.

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