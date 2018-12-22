  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:32 م
بحث متقدم
تعدد الزوجات

«تقنين تعدد الزوجات».. عاصفة جدل جديدة في مصر

كتاب التربية الدينية

دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد برلماني – أزهري عليها

الجزيرة

غضب إخواني من «الجزيرة».. هذا هو السبب

عمر البشير

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

المقاومة الفلسطينية

"المقاومة الفلسطينية" تعلن الانعقاد الدائم

الجماعة الاسلامية

ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟.. حبيب يكشف التفاصيل

فيس بوك

سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟

أمريكا تطرح "فياجرا" نسائية

«فياجرا النساء».. المتعة المميتة

حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد

«تقنين تعدد الزوجات».. عاصفة جدل جديدة في مصر

آخر الأخبار

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات

حسن علام

أخبار متعلقة
#

فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"

#

حملة شبابية «منياوية» لمواجهة ظاهرة «الثأر» في الصعيد

#

"أديب" يعلق على مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر

#

الديهي: السيسي يسوق إنجازات مصر في الخارج

البرلمان

الأزهر الشريف

الخلافات

خانة الديانة

تقنين تعدد الزوجات

لم تكد تهدأ حالة الجدل التي صاحبت الدعوات المطالبة بحذف خانة الديانة من البطاقة، ومساواة الرجل بالمرأة في الميراث، أسوة بما فعلت تونس، حتى اشتعلت مجددًا، على خلفية مقترح بتقنين تعدد الزوجات.

وتعكف هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال الفترة الراهنة، على مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن مقترحًا لتقنين تعدد الزوجات، إلا للضرورة الملحة، وذلك وفقًا لما نُسب للدكتور محمود مهنا، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، إن الأزهر "يبحث حاليًا كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ أن الأزهر يستحيل أن يخالف أمرًا من أمور الشريعة".

وأضاف حمروش لـ "المصريون"، أن "المشروع لم يصل اللجنة الدينية حتى اللحظة"، متابعًا: "لم أسمع يسمع عن مقترح تقنين تعدد الزوجات؛ لأن مشروع القانون لم يأت، وبالتالي لا أستطيع الإدلاء برأي في تلك المسألة".

من جهته، قال الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا، إن "الإسلام أباح التعدد إباحة مقننة، إذ إن القانون الأصلي في تلك المسألة هو مدى قدرة الرجل على تحقيق العدل بين الزوجات، فمن يستطيع تحقيق ذلك يجوز له التعدد، ومن لا يطيقه يحرم عليه".

وأضاف، أن "الله سبحانه وتعالى قال في كتابة العزيز: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا"، ومن ثم القضية مرتبطة بالعدل بين المتزوجات.

وأوضح مزروعة لـ "المصريون"، أن "التعدد لا يكون إلا بالعدل، والعدل لا يستطيع أن يحققه كل الناس، وبالتالي يصير التعدد غير مباح للجميع، لكن يجوز عند الضرورة القصوى، وكذلك للمستطيع الذي يقدر على التعدد، خاصة أن هناك من يستطيعون لكنهم لا يقدرون على تحقيق ذلك الشرط".

وأشار إلى أن "الإسلام نص على أن من يستطيع العدل بين اثنتين ولا يستطيع تحقيقه بين ثلاثة يكون نصابه في هذه الحالة اثنتان فقط، ومن يتمكن من تحقيق العدل بين ثلاثة ولا يقدر على تحقيقه بين أربعة، لا يحق له الزواج بأربعة وإنما بثلاثة فقط، كذلك هناك من لا يمتلك القدرة على تحقيقه مطلقًا، فيحرم عليه الزواج بأكثر من واحدة، وهذه قضية لا يعلمها الكثيرون".

عميد كلية أصول الدين الأسبق، أكد أن "الحديث عن عدم إباحة التعدد إلا في حال مرض الزوجة، غير جائز؛ لأن الشرع لم ينص على ذلك ولم يحدده، ولكنه ربطه بتحقيق العدل بين النساء، وفي أحيان كثيرة يستطيع المريض أن يحقق العدل".

فيما تحفظ النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المقترح، قائلاً إن "التعدد حق شرعي كفله الدين للرجل، شرط العدل بين الزوجات".

وقال: "القانون كذلك أعطى الزوجة حرية الخلع من الزوج بعد عام من معرفتها بزواجه بأخرى، وبالتالي فإن حق الزوجة والزوج محفوظ، فلا داعي للخروج بتشريعات تجحف حق أيًا منهما".

فيما أشادت تلاوي، المدير السابق "لمنظمة المرأة العربية"، بالمقترح، مؤكدة على رحمة وسماحة الدين الإسلامي وتكريمه للمرأة، وأن هذا المقترح يُعد خطوة جيدة في استرداد حقوقها وكرامتها المهدرة في المجتمع.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن "قانون تقنين تعدد الزوجات سيكون من الخطوات الفعالة في تقليل زواج المتعة، وكان يجب وضع حلول جذرية لتقييد التعدد"، موضحة أنه يُعد من الأسباب الرئيسية في زيادة الكثافة السكانية.

ورأت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن "هناك ضرورة لتقنين أوضاع تعدد الزوجات، لكن بشرط ألا يخل بحدود الشريعة الإسلامية، التي كفلها الدين للرجل، قائلة: "مش هنحرف ونبقى زي تونس".

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» البرادعي: رسالة إلى الشعب السوداني
» تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا
» صورة.. «صلاح» يسخر من هزيمة السيتي أمام كريستال
» توقيف 142 متظاهرًا بالحراك السادس لـ"السترات الصفراء"
» ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية
» الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
» مصرع مدرب الأهلي في حادث سير
» حبس ترزي قطع «عشيقته» ودفنها أسفل محله
» متصلة: زوجي توفي وهو يجامعني
» رئيس هيئة السكة الحديد: معايير الجودة أساس خطتنا في الهيئة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين