غدًا الحكم على طعن بديع و38 إخوانيًا بأحداث بني سويف

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النقض

بديع

الطعون

تصدر غدا الأحد محكمة النقض ، في ثاني جلساتها حكمها في الطعن  المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 آخرين على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادر في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين  بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة  15 عاما لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".

 يصدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى ود. عادل ابو النجا وعادل عمارة وعاطف محمد وأحمد الحداد ويحي مفتاح ومحمد جاد وهشام رضوان ووائل بخيت ومحمد تركي ومحمد طلبة وبسكرتارية علي جودة وفتحي يونس ومينا فوزى.

كانت النيابة قد أحالت 93 متهما الى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق , ووجهت لهم عدة تهم وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة  وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقارى ومدرسة الراهبات



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