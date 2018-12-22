حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

22 ديسمبر 2018 - 09:03 م

رد فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني، اليوم السبت، على ما أثير بشأن اعتداء الحرس الرئاسي على الرئيس عمر البشير خلال اجتماعه بقوى الأمن والجيش.

وقال "إبراهيم"، بحسب وكالة "الأناضول"، إن الرئيس البشير، عقد الجمعة اجتماعا ضم نائبيه، ومدير جهاز الأمن، ووزير شؤون الرئاسة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس البرلمان، لبحث أزمة الاحتجاجات في البلاد.

وفيما يتعلق بشأن ضرب الرئيس البشير عن طريق حراسه، أوضح "فيصل" أن ما تم بثه من مرض نائب الرئيس بكري حسن صالح، وضرب البشير بواسطة حرسه الشخصي "شائعات".

وأوضح مساعد البشير، أن الاجتماع خلص إلى حراسة المنشآت الحيوية عن طريق الجيش السوداني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الدراسة.

وعزى إبراهيم الاستمرار في تعليق الدراسة، لأن الذين بدأوا التخطيط للاحتجاجات يستهدفون إحداث خسائر كبيرة وسط الطلاب وصغار السن، حسب قوله.

والجمعة، أعلن وزير التعليم العالي الصادق الهادي المهدي، تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالخرطوم.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.

والسبت، اتسعت دائرة الاحتجاجات مع إعلان الرئاسة السودانية، مقتل عسكريين كانا يشاركان في المسيرات.