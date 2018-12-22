  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
تعدد الزوجات

«تقنين تعدد الزوجات».. عاصفة جدل جديدة في مصر

كتاب التربية الدينية

دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد برلماني – أزهري عليها

الجزيرة

غضب إخواني من «الجزيرة».. هذا هو السبب

عمر البشير

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

المقاومة الفلسطينية

"المقاومة الفلسطينية" تعلن الانعقاد الدائم

الجماعة الاسلامية

ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟.. حبيب يكشف التفاصيل

فيس بوك

سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟

أمريكا تطرح "فياجرا" نسائية

«فياجرا النساء».. المتعة المميتة

حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد

غدًا.. مبادرة «الوفد» تنتقل إلى مركز أطفيح

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيد البدوي" يفتح النار على "أبوشقة".. هذا ما قاله

#

النائب "أبو بريدعة" ينضم لبيت الأمة

#

رسميًا.. غلق باب الترشح على عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد

#

سر زيارة "السيسي" للسودان

حزب الوفد

التخصصات الطبية

محاظة الجيزة

ينظم حزب الوفد، بمركز أطفيح، بمحافظة الجيزة، قافلة طبية متكاملة، تشمل جميع التخصصات الطبية، ومنها التحاليل والإشاعات، بالإضافة إلى أن الكشف والعلاج بالمجان.

ويأتي هذا في إطار مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، والتي تهدف إلى عودة الوفد إلى الشارع المصري من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.

وتستمر القافلة بمقر الوحدة الصحية المتكاملة بالقبابات بمركز أطفيح يوم 23 و24 ديسمبر الجارى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» البرادعي: رسالة إلى الشعب السوداني
» تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا
» صورة.. «صلاح» يسخر من هزيمة السيتي أمام كريستال
» توقيف 142 متظاهرًا بالحراك السادس لـ"السترات الصفراء"
» ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية
» الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
» مصرع مدرب الأهلي في حادث سير
» حبس ترزي قطع «عشيقته» ودفنها أسفل محله
» متصلة: زوجي توفي وهو يجامعني
» رئيس هيئة السكة الحديد: معايير الجودة أساس خطتنا في الهيئة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين