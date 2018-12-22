وزير الصناعة: ندرس إنشاء شركة وطنية لدعم صغار المصدرين

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الصادرات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهتمامه البالغ بدعم الصادرات، قائلا: "أنا معتصم في مجلس الوزراء لأجل دعم الصادرات، وبعض صغار المصنعين بضائعهم قابلة بشدة للتصدير، وندرس إنشاء شركة وطنية لدعم صغار المصدرين".

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يتم التفاوض الآن مع الدول المُوردة مثل الصين حول الحفاظ على الميزان التجاري كما هو، مقابل عدم تصدير منتجات ليست ذات جدوى أو لا تُساهم فى التنمية.

وأضاف أن هناك توافقًا داخل الدولة حول التوسع في المجمعات الصناعية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ 13 مجمع صناعي حاليا، لافتًا إلى أنه جارى إعداد حصر للمصانع وجمع بيانات حوالي 15 ألف مصنع يعملون، و5000 ألف مصنع بهم مشاكل و500 مصنع تحت الإنشاء.


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