أمير قطر يعرض المساعدة على البشير

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تميم بن حمد
تميم بن حمد

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قطر

السودان

عمر البشير

تميم بن حمد

عرض الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، المساعدة على الرئيس السوداني عمر البشير، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد، لسوء الأحوال الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن الرئيس السوداني عمر البشير، تلقى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.

وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه.

ومن جهته شكر البشير أمير دولة قطر علي اتصاله واهتمامه بما يجري في السودان وحرصه علي استقرار السودان.

وطمأن الرئيس السوداني الشيخ تميم علي هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني علي معالجة أسباب الأزمة.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا، والسبت، اتسعت دائرة الاحتجاجات مع إعلان الرئاسة السودانية، مقتل عسكريين كانا يشاركان في المسيرات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيها مقابل الدولار الواحد.


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