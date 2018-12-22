» مصرع مدرب الأهلي في حادث سير

22 ديسمبر 2018 - 07:22 م

لقى عمر أشرف، مدرب فريق الأهلي للسباحة، مصرعه وذلك إثر تعرضه لحادث أليم، برفقة زملائه اليوم، السبت، بعد خروجهم من فرع الأهلي بالشيخ زايد.

وتعرض مدربو الأهلي للسباحة إلى حادث أليم أمام مجمع سكني الربوى في مدينة الشيخ زايد، وهو ما نتج عنه وفاة المدرب عمر أشرف وإصابة 2 مدربين آخرين.

ووصل إلى مستشفى زايد التخصصي مدير فرع الأهلي بالشيخ زايد اللواء محمود الفيشاوي لمتابعة الإجراءات الخاصة بالثلاثة مدربين.

وحرص محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي،على متابعة كل الأمور بشكل عاجل مع اعطاء أوامر بتوفير المساعدات الطبية للمصابين وإنهاء تصاريح الدفن الخاصة بمدرب الأهلي المتوفي.