إعادة محاكمة شقيقين قتلا أختهما

22 ديسمبر 2018 - 07:21 م

أمرت نيابة جنوب الجيزة، السبت، بإعادة إجراءات محاكمة شقيقين هاربين من الإعدام، لاتهامهما بقتل شقيقتهما، منذ عامين، عقابًا لها على زواجها دون رغبتهما.

وقالت التحقيقات إن المتهمين ضبطا بكمين أمني على طريق الحوامدية، وبالكشف عليهما جنائيًا تبين هروبهما من حكم بالإعدام، واعترفا بجريمتهما بقتل أختهما، بمنطقة الطالبية، في سبتمبر 2016، حيث عثر زوجها «بواب» على جثته مذبوحة داخل شقتهما.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها من إحدى محافظات الصعيد، وتزوجت على غير رغبة المتهمين من نجل عمها المرتبطة به عاطفيًا، وبحثا المتهمان على أختهما حتى قتلاها.