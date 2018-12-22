» مانشستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية

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المصريون

كريستال بالاس

سقط مانشستر سيتى أمام مضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدورى الإنجليزى.

انتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس 2-1، حيث تقدم السيتى أولا عبر الألمانى الكاى جوندوجان فى الدقيقة 27، إلا أن كريستال بالاس رد بهدفين عن طريق جيفرى شلوب فى الدقيقة 33، واندروس تاونسيند فى الدقيقة 35 بهدف هو الأفضل في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

فى الشوط الثانى احرز لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث لبالاس فى الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص كيفن دى بروين الفارق فى الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة يفقد السيتى 3 نقاط ثمينة فى صراعه على البريميرليج، حيث توقف رصيده عند 44 نقطة فى الوصافة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما كريستال بالاس فى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.


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